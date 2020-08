Terceira final perdida pelo Benfica nesta Taça dos Campeões de sub-19, desta vez para o Real Madrid que soube aproveitar a forma como os meninos de vermelho vestidos entraram perdidos no primeiro tempo, cometendo uma série de erros que só não podem ser descritos como infantis porque são próprios de gente da sua idade. Bem puderam os portugueses lançar-se num ataque desenfreado se cada contra-golpe madrileno era absolutamente venenoso, como se viu pelos golos de Rodriguez (26m) e de Jocu (45m) na própria baliza. Metido nas suas tamanquinhas, o Real encarou a segunda parte com uma falsa sensação de segurança. A floresta branca abriu espaços suficiente para que o mais adulto dos portugueses, Gonçalo Ramos, pudesse reduzir (49m). Novo erro defensivo, repôs a vantagem espanhola – Gutierrez, no minuto seguinte – antes de o Benfica passar a tomar conta dos acontecimentos por completo. Gonçalo Ramos voltou a marcar (58m) – enviou uma bola à barra já no fim do jogo – e alimentou a crença que Tiago Dantas viria a destruir ao falhar um penálti dez minutos depois, quando seria expectável que a oportunidade fosse concedida ao jovem que esta época já tinha marcado dois golos pela equipa principal dos encarnados. Assim sendo, de nada valeu o desespero derradeiro. Tal como tem acontecido ao longo da sua história, o Benfica voltou a perder uma final europeia. Uma maldição que parece não querer abandonar a Luz, tenham os jogadores a idade que tiverem.

