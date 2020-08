Um homem que estava em prisão domiciliária foi detido pela prática do crime de tráfico de drogas, na Figueira da Foz, esta segunda-feira.

De acordo com um comunicado da PSP de Coimbra, o homem tinha no seu domicílio "333 doses individuais de heroína, 24 doses individuais de canábis, uma planta de canábis sativa com cerca de 80 centímetros de altura, uma balança de precisão e um saco em plástico cortado, normalmente usado para acondicionar produto estupefaciente", pode ler-se num comunicado das autoridades enviado às redações.

A detenção ocorreu no âmbito de diligências processuais "para execução de um mandado de detenção para cumprimento da pena de quatro anos de prisão efetiva ao suspeito", pode ainda ler-se na nota.

O detido foi transpotado pelas autoridades para o Estabelecimento Prisional de Coimbra, tendo sido a instituição notificada para o apresentar no Tribunal da Figueira da Foz.