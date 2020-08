Cinco pessoas ficaram feridas, das quais uma em estado grave, devido a uma colisão frontal em Arcos de Valdevez. O acidente ocorreu entre dois veículos ligeiros, um de transporte de passageiros e outro de mercadorias.

O alerta para a colisão foi registado às 17h41. Segundo declarações do comandante dos Bombeiros locais, Filipe Guimarães, "as cinco vítimas, todas do sexo masculino e com idades entre os 20 e os 30 anos, foram transportadas ao hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo".

No local estiveram seis viaturas e 15 operacionais dos Bombeiros de Arcos de Valdevez e Ponte da Barca, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Arcos de Valdevez e a GNR.