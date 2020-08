Segundo a estação televisiva argentina, Lionel Messi já comunicou à direção do Barcelona que pretende abandonar o clube catalão.

O objetivo do avançado argentino é ativar a cláusula no seu contrato que permite abandonar o Barcelona no final de cada temporada sem que este tenha direito a qualquer tipo de compensação.

A insatisfação do internacional argentino começou após a eliminação dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, após a derrota com o Bayern Munique, por 2-8, e a a intenção de Ronald Koeman, novo treinador do Barcelona, em dispensar Luis Suárez e Arturo Vidal, dois dos jogadores com quem este mantinha uma relação mais próxima no balneário.

A pré-temporada do Barcelona deveria começar no próximo domingo, mas Messi já informou que não irá marcar presença, de forma a mostrar o seu desagrado com o clube onde joga há 20 anos e a eventual saída do mesmo.

Alguns dos clubes interessados na contratação do astro argentino são o Manchester City, treinados pelo velho conhecido Pep Guardiola. e o Inter de Milão. Contudo, também existe a hipótese de ingressar na MLS ou no Newell's Old Boys, onde jogou pela primeira vez.