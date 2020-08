O parque automóvel atingiu em Portugal 5.205.000 automóveis ligeiros de passageiros. A idade média dos ligeiros de passageiros cifrava-se em 12,8 anos, enquanto nos comerciais ligeiros esse valor era de 14,5 anos e nos veículos pesados de passageiros situava-se em 15,1 anos e nos pesados de mercadorias nos 14,9 anos. Os dados foram revelados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

O total de veículos automóveis, incluindo os comerciais ligeiros e os pesados de passageiros e de mercadorias, totalizava 6.489.300 viaturas.Os ligeiros de passageiros representavam 80,2% do parque automóvel, seguindo-se os comerciais ligeiros, com 1.135.000 veículos (17,5% do total). Os pesados pesavam apenas 2,3%, com 149.300 viaturas.