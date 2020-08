A ativista sueca Greta Thunberg anunciou que vai regressar à escola, depois de um ano sabático em que se dedicou à luta contra as alterações climáticas.

“O meu ano sabático terminou. E sinto-me muito bem por regressar à escola!”, escreveu Thunberg, de 17 anos no Twitter.

My gap year from school is over, and it feels so great to finally be back in school again! pic.twitter.com/EKDzzOnwaI