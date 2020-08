Jacob Blake - o homem negro, de 29 anos, que foi baleado pelo menos, sete vezes nas costas no domingo, em Kenoshoa, no Wisconsin - está paralisado da cintura para baixo, de acordo com declarações do seu pai ao jornal Chigaco Sun-Times. A mesma fonte afirma ainda que o filho foi baleado oito vezes pela polícia norte-americana, e não sete como está a ser noticiado, e que os médicos não sabem ainda dizer se as lesões são ou não permanentes.

O vídeo do momento em que Blake foi alvejado foi partilhado nas redes sociais e gerou ainda mais contorvérsia contra a polícia norte-americana e contra o abuso policial de muitos agentes contra a comunidade negra no país liderado por Donald Trump.

Segundo testemunhas que estavam no local, Blake tentava separar duas mulheres que estavam a discutir. No vídeo é possível ver os polícias a empunhar armas e a acompanhar o homem até ao carro. Quando o homem abriu a porta do veículo um polícia disparou contra Blake. A polícia ainda não veio a público justificar o que provocou a atitude do agente que baleou o jovem de 29 anos.

Horas depois deste incidente várias pessoas juntaram-se em ações de protesto na cidade, o que levou as autoridades a decretarem recolher obrigatório. Segundo a Reuters, os manifestantes atiraram tijolos e cocktails molotov contra a polícia, que respondeu com a utilização de gás lacrimogéneo. Na segunda-feira à noite, pela segunda noite consecutiva, centenas de manifestantes desafiaram o recolher obrigatório, entretanto decretado pelas autoridades locais, e vieram protestar para as ruas.