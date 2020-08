O Bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, esteve reunido, esta terça-feira, com o primeiro-ministro, na sequência da polémica da conversa captada em off na qual António Costa parecia chamar cobardes aos médicos no caso do surto de Reguengos de Monsaraz.

Depois de uma conversa, que durou cerca de três horas, o bastonário dos médicos confirmou aos jornalistas que o primeiro-ministro "transmitiu de forma clara o apreço, o respeito, e a confiança que tem nos médicos portugueses".

Miguel Guimarães agradeceu ainda a António Costa pela confiança que tem nos médicos, e sublinhou que o importante é que o país se prepare para continuar a enfrentar a pandemia.

António Costa reiterou, também aos jornalistas, a mensagem que tinha transmitido ao bastonário: “Creio que não ficou a menor dúvida da enorme consideração e apreço que tenho pelos médicos, pelo seu trabalho, como por todos os profissionais de saúde, pelo enorme trabalho que estão a desenvolver, no geral, e em particular, nesta época tão exigente para todos nós".

"Espero que os equívocos estejam esclarecidos", acrescentou o primeiro-ministro, aproveitando a oportunidade para agradecer a Miguel Guimarães a oportunidade de se sentarem à mesa para abordar a polémica. "Não podemos confundir a árvore com a floresta", sublinhou.

"Sobre o caso concreto, as instituições apurarão o que tiverem de apurar com base na informação que já é conhecida e poderão constatar a forma como Estado, desde julho, tomou conhecimento e agiu sobre a situação em concreto no lar de Reguengos de Monsaraz", disse ainda.