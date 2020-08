A farmacêutica AstraZeneca, que está a desenvolver uma possível vacina para a covid-19, anunciou, esta terça-feira, que está iniciou os testes clínicos de um novo medicamento para prevenção e tratamento da doença.

A empresa explicou que o medicamento, identificado como AZD7442, é uma combinação de dois anticorpos monoclonais, ou seja, anticorpos idênticos. No ensaio participam 48 voluntários, que têm entre os 18 e os 55 anos, no Reino Unido. O ensaio é um “marco importante” no desenvolvimento do medicamento, que tem potencial para ser preventivo para as pessoas mais expostas ao novo coronavírus, assim como a possibilidade de tratar doentes com covid-19.

Simultaneamente, a empresa continua a desenvolver uma possível vacina para a covid-19, em conjunto com a Universidade de Oxford, e, de acordo com os resultados dos primeiros testes, divulgados em julho, a vacina “parece segura e gera anticorpos”.

Nos ensaios para a vacina participam 1.077 voluntários e, atualmente, a potencial vacina, cuja administração originou anticorpos e glóbulos brancos que podem combater o vírus, está na fase três dos ensaios clínicos – o último antes de receber a aprovação das autoridades regulatórias.