Na curva da estrada

De vez em quando, por mais que lhe forçássemos o volante, tomava a direção que lhe dava na veneta e deixava-nos perplexos com as suas opções.

Há muitos anos, quase 40, eu e o meu primo Pedro tínhamos um Anglia. Era um Fascinante, mas não tão fascinante assim. Comprado à trouxe-mouxe, a ferrugem roera-lhe metade da porta do lado esquerdo, o que obrigou à engenharia de a forrar a plástico autocolante com camadas de tinta cinzenta por cima.

Além disso, era um bicho teimoso e com vontade própria. De vez em quando, por mais que lhe forçássemos o volante, tomava a direção que lhe dava na veneta e deixava-nos perplexos com as suas opções. Houve uma tarde em que, à beira-ria, o Manholas enfiou os pés no lodo até meio das pernas. Com a camada de lama seca, enfiou-se na mala do carro com os joelhos para fora. Depois amarrámos um pedaço de corda desde o fecho do porta-bagagens até ao para-choques traseiro e fomos até à esplanada do Café Farol nessa barra ainda não cheia de cimento como é hoje, tempos em que os prédios crescem mais depressa do que cogumelos. A experiência foi interessante.

