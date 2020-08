Montemor-o-Novo registou, esta segunda-feira, um novo caso de covid-19, elevando assim o número de pessoas infetadas no município, desde o início do surto, para 42.

Segundo o boletim epidemiológico publicado, esta manhã, pela autarquia, nove pessoas recuperaram da doença. No total, há 33 casos ativos, entre os quais dois estão internados – um deles em Unidade de Cuidados Intensivos.

Não há registo de nenhuma morte relacionado com este surto.

O surto de covid-19 foi divulgado, na semana passada, pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, que referiu que, apesar de a origem do surto ainda estar “em investigação”, esta poderia estar relacionada com o surto de Mora, onde existem 62 infetados com o novo coronavírus.