O Duende não chegou

Gosto de escrever com música por dentro das palavras. “Blinded by the light/revved up like a deuce/another runner in the night”, cantariam os Manfred Mann. E a propósito. Completamente a propósito. Para mim, o Europeu de 2004 acabou ali, nesse momento preciso e inevitável. Uma espécie de decisão súbita. Largar a droga entorpecente que tomara conta de tudo o que fazia desde o dia 20 de maio em que entrámos em estágio no Hotel Amazónia, seguindo depois para Óbidos e finalmente para Alcochete, 44 dias assoberbados de emoções diversas, de conversas, de contactos, de trabalho, de gargalhadas, de noites mal dormidas e fins de tarde pacíficos às vezes, de um universo dentro de outro universo dentro de outro universo como as matrioshkas, ou mamushkas, que se vendem por meia dúzia de copeques na Novyy Arbat de Moscovo.

Alcochete, cinco e meia da manhã. Às vezes custava-me adormecer e ficava atento ao silêncio e ao despertar dos pássaros. Alcochete: terra de resistência e heroísmo, de luta acesa contra o Estado Novo, marcada por greves e encarceramentos, por torturas e por exílios. “Depois da fome e da guerra/da prisão e da tortura/vi abrir-se a minha terra/como um cravo de ternura”, dizia Ary dos Santos. O bimbalhar dos sinos das trezentas e trinta e sete igrejas de Lisboa. Um calor de amolecer carrilhões.

Dificilmente um local poderia ter sido mais bem escolhido para receber a selecão portuguesa. García Lorca inventou a Teoria e Prática do Duende: “O poder misterioso que nenhum filósofo explica. Eu ouvi um velho violinista dizer: ‘o duende não está na garganta; o duende sobe por dentro a partir da planta dos pés’”. Portugal tinha duende! Subia-lhe por dentro a partir da planta dos pés. E, no entanto, não chegou. Atravessávamos a ponte Vasco da Gama em direção a Lisboa pela última vez. Era a nossa fronteira. E a romaria em volta, enxames vermelhos e verdes de motorizadas e automóveis, de cavalos e bicicletas, de barcos e quem sabe até de submarinos no Mar da Palha. Há um dilúvio de anónimos pelas avenidas e toda a gente se conhece, uma epilepsia coletiva. O país triste: a doença espalha-se pelos bairros mas a cura está nas almas. Queríamos todos chamar-lhe pátria nossa... Vamos ficando cada vez mais longe de uma ideia, de uma miragem. Pois, Pessoa sabia: “Há barcos para todos os portos menos para a vida não doer”.