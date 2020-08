Quatro distritos do continente e o arquipélago da Madeira estão a partir desta segunda-feira e até quarta-feira sob aviso amarelo devido ao tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja estão sob alerta amarelo a partir desta segunda-feira e até quarta-feira devido às temperaturas elevadas. Também o arquipélago da Madeira está sob este alerta a partir do mesmo dia e até às 21h de quarta-feira devido à persistência de valores elevados de temperatura.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas mínimas deverão oscilar entre os 13 graus Celsius, em Bragança, e os 22, em Portalegre. Já as temperaturas máximas estão previstas oscilar entre os 29 graus, na Guarda e em Leiria, e os 37, em Évora e Santarém.

Já no arquipélago da Madeira, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado e possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes norte e terras altas.

No Funchal as temperaturas vão oscilar entre os 22 e os 29 graus e no Porto Santo entre os 22 e os 27.

Os concelhos de Castelo Branco, Fundão, Vila Velha de Ródão, Proença-a-Nova, Mação, Sardoal, Gavião, Nisa, Marvão, São Braz de Alportel e Tavira apresentam, esta segunda-feira, risco máximo de incêndio.

Há também vários concelhos dos distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Santarém, Portalegre e Faro que se encontram em risco muito elevado de incêndio.