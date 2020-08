Um rapaz de 13 anos desapareceu este domingo no rio Tejo, na Ponta dos Corvos, Seixal. A criança estava numa boia, com os amigos, e depois de mergulhar nunca mais foi vista. A Polícia Marítima está no local a efetuar as buscas e, em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional explicou que o alerta foi dado pelas 17h00 através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa.

No local estão "uma embarcação da Polícia Marítima, uma mota de água da Capitania do Porto de Lisboa, uma equipa do Grupo de Mergulho Forense e Operações Policiais Subaquáticas, uma equipa de mergulhadores dos Bombeiros da Amora, um helicóptero da Força Aérea e uma embarcação dos Bombeiros Voluntários do Seixal", lê-se no comunicado.