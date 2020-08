Vinte reclusos de uma prisão no sudeste de Madagascar foram mortos no domingo na sequência de um motim, afirmou o Ministério da Justiça do país.

De acordo com o Governo, várias dezenas de prisioneiros revoltaram-se e atacaram os guardas, apreendendo uma espingarda.

Na sequência dos confrontos, 20 reclusos foram mortos e oito ficaram gravemente feridos, revelou o Ministério da Justiça, em comunicado.

Segundo o mesmo comunicado, 68 reclusos escaparam da prisão, mas 37 foram recapturados.

A espingarda roubada foi recuperada, acrescentou o Ministério da Justiça, que anunciou um reforço de segurança para todos os estabelecimentos prisionais da principal ilha do arquipélago situado no Oceano Índico.