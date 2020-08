Centenas de fãs juntaram-se em frente ao hotel Myriad, no Parque das Nações, em Lisboa, onde está instalado a equipa do Paris Saint-Germain, que esta noite disputará a final da Champions League contra o Bayern Munique, no Estádio da Luz.

O apoio da nossa torcida na saída do hotel! 🔴🔵🙏#WeAreParis pic.twitter.com/edmRxUe7fb — Paris Saint-Germain (@PSGbrasil) August 23, 2020

Nos vídeos é possivel observar que normas de segurança e prevenção contra a covid-19, como a distância de segurança ou a utilização de máscaras, não estão a ser cumpridas.