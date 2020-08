l Rui Rio voltou a criticar a realização da Festa do Avante!, mas desta vez, comparou a realização de concertos com duas mil pessoas na Alemanha para testar a contaminação com a festa do PCP.

“Portugal está muito à frente porque vai testar com 33 mil na Quinta da Atalaia”, escreveu o líder social-democrata, referindo-se à festa dos comunistas.

Recorde-se que mais de duas mil pessoas participaram hoje, na Alemanha, em três concertos simulados para testar o melhor modelo que permita organizar este tipo de espetáculos, evitando a contaminação pelo novo coronavírus.