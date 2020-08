Pelo menos duas pessoas morreram durante a onda de violência que afeta várias cidades da Costa do Marfim, no seguimento da confirmação da recandidatura do Presidente, Alassane Ouattara, a um terceiro mandato, contestado pela oposição.

"Uma pessoa foi levada para o hospital regional e morreu dos ferimentos esta manhã", confirmou uma fonte hospitalar à AFP, relatando também "vários ferimentos graves feitos por um machete".

Outra pessoa, continua a agência francesa citando habitantes desta localidade a 200 quilómetros a noroeste de Abidjan, a capital da Costa do Marfim, também morreu num incêndio num bar.

Uma nova onda de violência eclodiu no sábado na Costa do Marfim, depois de o partido no poder ter oficializado a candidatura do atual Presidente, Alassane Ouattara, a um terceiro mandato neste país da África Ocidental.

As manifestações têm sido frequentes nas últimas semanas, desde que o atual Presidente anunciou a sua intenção de se recandidatar a um terceiro mandato, depois da revisão da Constituição e da morte do candidato inicialmente apoiado pelo seu partido.