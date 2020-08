Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra segundos de uma conversa informal entre o primeiro-ministro e jornalistas do Expresso, ouvindo-se as seguintes palavras de António Costa: “É que o presidente da ARS mandou para lá os médicos fazerem o que lhes competia e os gajos, cobardes, não fizeram”.

Em comunicado, o Sindicato Independente dos Médicos, referiu que “os médicos do SNS são médicos no SNS, não são médicos em lares, nem para protegerem as costas a amigos políticos seja de que cor forem”. “A determinação da ARS Alentejo de alocar ao lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva equipas de médicos do Agrupamento de Centros de Saúde Alentejo Central e do Hospital Espírito Santo de Évora estava ferida de ilegalidade face às convenções coletivas de trabalho”, acrescentou o SIM.

O Expresso já reagiu também à divulgação do vídeo, através de uma nota da direção, explicando que o vídeo se refere a “uma recolha de imagens de uma conversa off the record, privada, do primeiro-ministro com jornalistas do Expresso”.