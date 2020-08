Um atentado à bomba matou pelo menos sete civis numa estrada na região Este do Afeganistão, revelou este domingo um oficial de província do país.

Três mulheres, duas crianças e dois homens morreram depois de o veículo em que seguiam passar por um engenho explosivo que estava na estrada na província de Ghazni, distrito de Jaghatu.

Apesar do ataque ainda não ter sido reivindicado, trata-se do mais recente incidente de violência com vítimas mortais no país, levantando novas incertezas sobre o início das negociações entre os Talibã e o governo do Afeganistão, que estagnaram depois de Cabul recusar libertar os últimos 320 prisioneiros talibã que mantém em cativeiro até que os revoltosos libertem mais soldados afegãos.