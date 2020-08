Foram divulgadas gravações secretas onde se pode ouvir a irmã mais velha do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a ex-juíza federal, Maryanne Trump Barry, a criticar acusando Donald de ser um homem "falso" e "cruel". "É a falsidade de tudo. É a falsidade e essa crueldade. Donald é cruel", podia ouvir-se.

As gravações, divulgadas pelo jornal The Washington Post, foram feitas pela sobrinha do Presidente dos EUA, Mary Trump, que recentemente lançou o livro Too Much and Never Enough: How My Family Created the World Most Dangerous Man, entre 2018 e 2019.

Numa das gravações, Maryanne Trump Barry, de 83 anos, falou sobre uma entrevista de 2018 com o seu irmão na Fox News, na qual Trump sugeriu que a colocaria na fronteira para supervisionar casos de crianças migrantes separadas dos seus pais. "Se você fosse uma pessoa religiosa, você quereria ajudar as pessoas. Não fazer isso", disse Maryanne Trump Barry, que mais à frente ainda comentou os comentários do irmão no Twitter. "O seu maldito tweet e as mentiras, oh! meu Deus".

As gravações surgiram apenas um dia depois do falecido Robert Trump, irmão de Maryanne e do Presidente, ter sido homenageado numa cerimónia na Casa Branca. Mais tarde, o Presidente mostrou-se desagradado com o conteúdo das gravações. "Sinto falta do meu irmão e continuarei a trabalhar duro para o povo americano", disse Trump num comunicado.