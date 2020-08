O português Miguel Oliveira (KTM) conquistou este domingo pela primeira vez uma vitória no Mundial de MotoGP, ao vencer o Grande Prémio de Estíria, em Spielberg, na Áustria, quinta prova do campeonato.

O motociclista seguia no terceiro lugar e, na última curva, disputava a vitória com o australiano Jack Miller (Ducati) e o espanhol Pol Espargaro (KTM) para subir pela primeira vez ao pódio.

O português partiu do sétimo lugar da grelha e conquistou várias posições na segunda partida, para as últimas 12 voltas, depois do acidente do espanhol Maverick Viñales (Yamaha).

"Estou muito emocionado. Há muita coisa que quero dizer, mas não sei se consigo. Só quero agradecer a todos os que acreditaram em mim, e há muitos, a começar pela minha família, a minha equipa, os meus patrocinadores e o público português. Somos mesmo os melhores!", disse Miguel Oliverira após a corrida. "Fiz história hoje, para mim e para o meu país. Obrigado a todos".

Até esta corrida, a melhor posição que o motociclista conquistou foi o sexto lugar em Brno, na República Checa. Para além de ter conquistado pontos na prova, Miguel Oliveira venceu ainda um BMW M4 personalizado.

A próxima etapa do Mundial de MotoGP, que vai terminar em Portimão, em 22 de novembro, está marcada para 13 de setembro, em Misano, em Itália.