A menos de um mês de começar a Liga portuguesa 2020/21, FC Porto, Benfica e Sporting continuam a trabalhar para construir os plantéis para a nova época.

Durante a última semana, o conjunto leonino contou com várias novidades, tendo garantidos atualmente seis reforços.

Nuno Santos é a mais recente contratação em Alvalade. O extremo de 25 anos, proveniente do Rio Ave, assinou contrato válido para as próximas cinco temporadas. Ainda antes, o conjunto leonino havia oficializado o guarda-redes espanhol Antonio Adán, de 33 anos, ex-Atlético Madrid. O jogador assinou contrato de duas temporadas, válido até junho de 2022, com mais uma de opção. O guardião foi o quinto reforço confirmado nos verdes-e-brancos, depois do seu compatriota Pedro Porro (lateral ex-Valladolid, que chega por empréstimo do Manchester City), do internacional português Vitorino Antunes (lateral esteve nas últimas três épocas no Getafe), do médio Pedro Gonçalves (contratado ao Famalicão) e do defesa marroquino Zouhair Feddal, que foi colega de Adán no Betis.

Também no Benfica são para já seis os novos rostos já confirmados para a próxima época. O defesa belga Jan Vertonghen (terminou contrato com o Tottenham), o extremo brasileiro Everton Cebolinha (chega do Grêmio por 20 milhões de euros) e o avançado alemão Luca Waldschmidt (contratado ao Friburgo por 20 milhões de euros) juntaram-se ao lateral direito Gilberto (ex-Fluminense), ao guarda-redes Helton Leite (ex-Boavista), e Pedrinho (ex-Corinthians), no lote de contratações realizadas pelo clube da Luz. Jesus espera aumentar a lista de reforços nos próximos dias.

Já o campeão nacional FCPorto garantiu para já as contratações de Cláudio Ramos, guarda-redes ex-Tondela; Carraça, lateral direito que estava em final de contrato com o Boavista, e Danny Loader, que chega do Reading de Inglaterra. O avançado de 19 anos vai integrar numa fase inicial a equipa B dos dragões, mas pode ser opção de Conceição já em 2020/21.

Entre as principais contratações já anunciadas no futebol português, nota para o Sp. Braga, que garantiu Nico Gaitán. O extremo argentino assinou contrato válido por uma época, com outra de opção. Formado no Boca Juniors, Gaitán, que jogou durante seis temporadas no Benfica, alinhou na última época, a partir de janeiro, no Lille. Aos 32 anos, regressa ao futebol português a custo zero.