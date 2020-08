O apresentador Larry King está a passar por uma fase complicada da sua vida depois de ter perdido dois dos seus filhos em menos de um mês.

Andy, de 65 anos, morreu “de repente” de acordo com o site Page Six, que não adiantou a causa da morte, e Chaia, de 51 anos, perdeu uma luta contra um cancro no pulmão poucas semanas depois. “Larry e os seus outros três filhos estão perturbados”, afirmou uma fonte ao site.