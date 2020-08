O processo autárquico ainda não arrancou no PSD, mas já se fala há algum tempo de uma aproximação do partido ao autarca independente e presidente de Câmara de Oeiras, Isaltino Morais. Não há decisões e o visado limitou-se a dizer que não se pronuncia sobre o assunto, porque, considera, "é muito cedo para se falar de autárquicas".

"Estamos em agosto, e eu ainda não decidi se vou recandidatar-me ou não", afirmou o autarca ao jornal i. Porém, deixou um aviso à navegação: "Os partidos políticos devem preocupar-se com a apresentação de candidaturas muito cedo, sobretudo em concelhos onde não têm o poder, para dar a conhecer os candidatos com a devida antecedência". De realçar que o alerta também serve ao PSD – os sociais-democratas não são poder em Oeiras.

Ora, o presidente da distrital do PSD de Lisboa, Ângelo Pereira, que também é vereador do partido, com pelouros, em Oeiras, reconhece que Isaltino Morais "foi um grande presidente de Câmara do PSD, um autarca-modelo, e neste momento está a fazer um trabalho extraordinário". E disse-o em declarações ao i, depois de também ter afirmado ao Público que o autarca «pode ser um grande candidato» dos sociais-democratas.

O processo de escolha de candidatos do PSD só arranca em janeiro de 2021, e caberá às concelhias iniciarem o processo. Assim, "tem de haver uma vontade dele [Isaltino Morais] e tem de haver uma concordância do partido", para que o autarca seja recandidato agora pelo PSD, defendeu Ângelo Pereira. Rui Rio terá a palavra final.