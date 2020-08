O ministério da Educação revelou, esta sexta-feira, que “mais de metade” dos alunos do 1.º ao 12.º “já têm os vouchers resgatados”. A tutela adianta ainda que nas primeiras semanas da operação foram “transacionados mais do dobro de vouchers”, em comparação com o ano passado.

Em comunicado, o ministério sublinha saúda ainda "o facto de os encarregados de educação estarem a acompanhar o processo, uma vez que n só assim é possível, evitar uma concentração de pedidos".

Ainda segundo o ministério, tem-se verificado como “muito útil” a resposta prestada pelo serviço de atendimento da MEGA, tanto através da linha telefónica como do e-mail, apesar de “um número residual de escolas ainda não ter disponibilizado a informação para a plataforma”.

"A maior parte dos pedidos de ajuda dos encarregados de educação prende-se com o esquecimento de passwords ou da conta de e-mail associada à plataforma que gere os manuais gratuitos", explica fonte do ministério na nota.