O número de pessoas infetadas com covid-19 na vila de Mora, em Évora, subiu, esta sexta-feira, para 54, mais quatro do que na quinta-feira. De acordo com declarações do presidente da câmara Luís Simão à Lusa, “estes quatro novos casos foram detetados nos testes que continuam a ser realizados à comunidade”.

De todos os casos detetados na vila, cinco pessoas continuam internadas no Hospital do Espírito Santo de Évora, das quais quatro estão na Unidade de Cuidados Intensivos. O presidente do município referiu ainda que um dos dados desta quinta-feira estava errado: “Não são todos homens, há uma mulher”.

Segundo declarações de uma fonte do Hospital do Espírito Santo, os quatro doentes internados na Unidade de Cuidados Intensivos Covid, três homens e uma mulher, têm idades entre os 64 e os 69 anos, enquanto o doente hospitalizado em enfermaria tem 89 anos.

Recorde-se que o surto na vila alentejana teve início no dia 9 de agosto, quando foram reportados os primeiros 3 casos do novo coronavírus na região. A câmara ativou o Plano Municipal de Emergência e fechou, no início da semana passada, os serviços de atendimento ao público e aconselhou a população a ficar confinada em causa. Consequentemente, os cafés, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais também foram encerrados. Segundo o autarca até existirem "dois ou três dias em que não apareçam mais casos" da doença, os serviços irão manter-se encerrados.

Luís Simão encontra-se em casa desde quinta-feira depois de dois funcionários do município terem testado positivo para o novo coronavírus. "O meu teste à covid-19 deu negativo, mas, como contactei com documentos passados pelos dois infetados na câmara, tenho de ficar aqui e estou a trabalhar a partir de casa", explicou.

Já foram realizados testes de despiste à covid-19 em todos os lares do concelho e até à data todos deram negativo. Falta apenas "receber os resultados do de Brotas", afirma o autarca. "Os testes aos bombeiros de Mora também foram realizados na quinta-feira, os militares da GNR já foram todos testados e a operação de testagem na comunidade continua a decorrer", acrescentou.