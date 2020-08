O economista Vítor Escária é o novo chefe do gabinete do primeiro-ministro, substituindo assim no cargo Francisco André.

De acordo com um despacho , publicado esta sexta-feira em Diário da República, Vítor Escária, professor auxiliar do Departamento de Economia do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), iniciou funções na segunda-feira, 17 de agosto.

Vítor Escária,de 48 anos, é doutorado em Economia pelo Department of Economics and Related Studies, University of York, Reino Unido, Mestre em Economia Monetária e Financeira, pela mesma instituição, e Licenciado em Economia, pela Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior de Economia e Gestão.

O economista regressa agora ao gabinete de António Costa, de quem foi assessor económico no executivo anterior, e vai substituir no cargo Francisco André, que irá assumir funções na representação permanente de Portugal junto da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).