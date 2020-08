As gravatas de Mussolini

Não gosto de Gravatas, dispenso-as quase por completo. É sempre consolador instalar-me, como agora, à beira-mar num local onde ninguém as usa porque não combinam com calções e chinelos. Há quem diga que o maldito adereço já era usado no antigo Egito, para enfeitar os mortos. Não me tenho sentido na melhor das formas, mas também nada de exageros. O paninho em redor do pescoço provoca-me incómodos de toda a ordem, desde bexigas a borborigmos, mas tem direito a momentos únicos na história da literatura. Por exemplo, La grande histoire de la cravate, escrita por François Chaille, na qual se explica: “Por volta do ano de 1635, cerca de seis mil soldados e cavaleiros vieram a Paris para auxiliar o rei Luís xiv e o cardeal Richelieu na Guerra dos 30 Anos. Entre eles havia um grande número de mercenários croatas. O traje tradicional destes soldados despertou interesse por causa dos cachecóis incomuns e pitorescos enlaçados ao pescoço.

