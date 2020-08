Costa e a verdade a que temos direito

Atacar os médicos por estes terem denunciado as falhas inacreditáveis que ocorreram no lar de Reguengos de Monsaraz ultrapassa tudo.

António Costa tem um talento político indiscutível e consegue dizer as maiores barbaridades com a tranquilidade de quem está a beber uma imperial numa esplanada na praia. Atacar os médicos por estes terem denunciado as falhas inacreditáveis que ocorreram no lar de Reguengos de Monsaraz ultrapassa tudo. O primeiro-ministro tenta colocar a opinião pública contra os profissionais de saúde em vez de saber o que verdadeiramente se passou e garantir que a tragédia não se repete. Algumas das 18 pessoas morreram desidratadas, desnutridas e abandonadas. O cenário de terror, comprovado por um relatório da Ordem dos Médicos, devia merecer o repúdio total de António Costa, mas este prefere seguir a sua tática preferida: a guerrilha de palavras para desviar as atenções.

