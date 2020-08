No dia 17 de março de 1948, Jacques Ferran estava em Santiago do Chile. O enviado especial do L’Équipe sentia-se fascinado enquanto assistia ao River Plate, da Argentina, contra o Colo Colo, do Chile. Na verdade, o jogo não tinha nada de decisivo. Mas fechava o primeiro (e único) Campeonato Sudamericano de Campeones, uma prova que juntou, desde 11 de fevereiro, sete equipas campeãs dos seus países num torneio em que todos jogaram contra todos. River Plate, Colo Colo, Litoral (Bolívia), Vasco da Gama (Brasil), Emelec (Equador), Deportivo Municipal (Peru) e Nacional de Montevidéu (Uruguai) proporcionaram a monsieur Ferran espetáculos inolvidáveis. O grande cabouqueiro da competição, que acabaria por se transformar na Taça Libertadores, foi o presidente da Conmebol, a confederação sul-americana, o chileno Luis Valenzuela.

Jacques Ferran tinha 28 anos e cavalgava uma carreira brilhante de jornalista. Nascido em Montpellier, o primeiro de cinco filhos de um magistrado chamado Pierre Ferran, estudou na Faculdade de Letras de Montpellier e iniciou a sua vida de repórter no Tigre, um semanário feito por antigos prisioneiros de guerra, antes de passar para o L’Echo du Midi e daí para o L’Équipe, pela mão de Jacques Godet. O futebol internacional sempre foi a sua grande paixão e cobrir o Campeonato Sudamericano mexeu muito com o seu forte espírito de iniciativa. A ideia surgiu-lhe com toda a simplicidade: porque não fazer um torneio idêntico na Europa, com os campeões dos vários países? É claro que já existia a Taça Latina (entre os campeões dos países latinos) e a Copa Mitropa (entre os campeões da Europa central). Mas juntá-los a todos numa só competição seria de uma grandeza absoluta.

