A temporada da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) continua a decorrer sem incidentes no parque de diversões da Disney World em Orlando, Florida, no conceito ‘bolha’, desenvolvido especificamente para permitir a retoma e conclusão da época 2019/20.

Mas se extra-competição tudo se vai desenrolando da melhor forma tendo em conta as várias imposições que o novo normal exige, já dentro de campo surgem as primeiras surpresas dos playoffs, que arrancaram no início desta semana. Para já, o principal destaque desta fase vai para as entradas em falso dos Milwuakee Bucks e dos Los Angeles Lakers, vencedores das Conferências Este e Oeste da fase regular, respetivamente. Considerados fortes candidatos ao título na presente edição da prova, ambas as equipas foram derrotas no jogo 1 dos playoffs. O conjunto de LeBron James foi surpreendido pelos Portland Trail Blazers por 100-93. No lado da formação de Oregon, Damian Lillard foi a figura maior, com 34 pontos, destacando-se novamente no dame time, período final do encontro, em que já é hábito dar nas vistas. De relembrar que a turma de Portland (8.ª na Conferência Oeste na fase regular) marcou encontro com os Lakers após vencer (126-122) os Memphis Grizzlies no inédito play-in, jogo histórico na NBA que entregou o último bilhete para esta fase final da prova. Já do lado dos Lakers, uma referência para LeBron que, apesar da derrota, conseguiu novo feito: fez 23 pontos, 17 ressaltos e 16 assistências e ultrapassou Kobe Bryant como o terceiro basquetebolista com mais triplos-duplos (pelo menos 10 pontos, 10 assistências e 10 ressaltos) pelo clube (agora 22) – só atrás de Magic Johnson e Elgin Baylor. Em novembro do último ano, o norte-americano já tinha conseguido outro registo histórico neste campo, tornando-se o primeiro jogador a alcançar um triplo-duplo frente a todas as equipas da NBA.

Ainda antes deste encontro, tinham sido os Bucks a dar que falar, com o desaire ante os Orlando Magic (110-122), no jogo inaugural dos playoffs. Oitavos classificados da Conferência Este na fase regular, os Magic venceram com Nikola Vucevic como líder da equipa, com 35 pontos e 14 ressaltos. As duas equipas têm novo encontro marcado para a noite desta quinta-feira.

Já os Lakers e os Portland Trail Blazzers disputam o segundo jogo na madrugada de sexta-feira. Apesar de terem sido introduzidas algumas novas regras no formato da prova, devido à pandemia de covid-19, os playoffs vão ser igualmente disputados à melhor de sete – apurando-se para os quartos de final a primeira equipa a vencer quatro partidas.

Na Conferência Oeste, os restantes duelos destes playoffs fazem-se entre Houston Rockets e Oklahoma City Thunder (outro dos confrontos em destaque devido ao reencontro de Russell Westbrook e Chris Paul); Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks e Denver Nuggets e Utah Jazz. Já pela Conferência Este, os Miami Heat defrontam os Indiana Pacers; os Boston Celtics medem forças com os Philadelphia 76ers e os Toronto Raptors enfrentam os Brooklyn Nets.

Raptors defendem título

Os Toronto Raptors são os atuais campeões da NBA, após terem vencido os Golden State Warriors na final de 2019.

Embora sem vencer o título desde 2008, os Boston Celtics continuam a ser o recordista de vitórias, com 17 campeonatos conquistados. No segundo lugar da lista dos mais titulados surge os Los Angeles Lagers, com 16 troféus. A fechar o pódio há um empate entre os Chicago Bulls e os Golden State Warriors, com 6 títulos para cada.

Os Raptors iniciaram na terça-feira a defesa do título, com uma vitória categórica por 134-110 ante os Nets, e disputaram na noite desta quarta-feira o jogo 2.

Entretanto, esta quarta-feira ficou ainda a saber-se que as equipas que não se qualificaram para terminar a fase regular da Liga vão retomar os treinos no mês de setembro. Atlanta Hawks, Golden State Warriors, New York Knicks, Minnesota Timberwolves, Charlotte Hornets, Cleveland Cavaliers, Chicago Bulls e Detroit Pistons são as oito equipas que falharam o término da temporada após a retoma da prova, já na bolha de Orlando. O Sindicato de Jogadores da NBA (NBPA) informou que o regresso será feito em duas fases, inicialmente com sessões individuais voluntárias. Já a partir de 21 de setembro, as equipas passarão a desenvolver treinos coletivos, com cada equipa a adotar o mesmo conceito ‘bolha’ em cada uma das suas cidades.

A NBA foi suspensa em 11 de março após o francês Rudy Gobert, do Utah Jazz, ter testado positivo ao coronavírus. A retoma da prova aconteceu no final do mês de julho, nos Estados Unidos, com várias restrições devido à crise sanitária, entre as quais se destaca a ausência de público nos jogos, à imagem do que acontece na fase final da Liga dos Campeões, que decorre em Lisboa.

O início da próxima época da NBA está prevista para o mês de dezembro, pelo que estas 8 equipas vão registar nove meses sem competir.