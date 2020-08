A Câmara Municipal de Lisboa decidiu alargar os horários de funcionamento de alguns estabelecimentos. A decisão prende-se com a melhoria que tem vindo a ser registada no concelho de Lisboa, “no sentindo de se registar um menor número de novos casos diários” na região, explica fonte oficial da autarquia em comunicado.

De acordo com as novas regras, que entram em vigor esta sexta-feira, dia 21 de agosto, os centros comerciais poderão manter as portas abertas durante os mesmos horários com quem funcionavam antes da pandemia de covid-19.

Também os postos de abastecimento de combustível poderão retomar os seus horários, mantendo, no entanto, as restrições impostas quanto à venda bebidas alcoólicas.

“Os estabelecimentos de restauração e similares, incluindo os que dispõem de entrega no domicílio ou take-away, continuam a funcionar com as regras em vigor”, explica a mesma fonte na nota, acrescentando que os cafés e similares “não abrangidos” neste ponto, “incluindo os que se encontrem em conjuntos comerciais, assim como as lojas de conveniência”, podem encerrar às 21h, se o horário anterior à pandemia o permitisse.

“O eventual incumprimento destas regras por algum estabelecimento conduzirá à revogação do restabelecimento do horário de funcionamento”, lê-se no comunicado.