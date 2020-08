A Confederação do Turismo de Portugal (CTP) considera inaceitável a proposta do primeiro-ministro de reconverter os desempregados do turismo em trabalhadores de Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) mutualidades, misericórdias ou cooperativas. “Se o Governo dá por perdida a retoma da atividade turística e os milhares de empregos associados ao setor que tem sido o motor da economia nacional, nós não o faremos. O que precisamos é de medidas que permitam manter a atividade e os postos de trabalho, como é o caso do prolongamento do layoff simplificado que terminou”, diz a entidade liderada por Francisco Calheiros. E vai mais longe: “A nossa solução será sempre a de recuperar as empresas do turismo e não desistir delas”.

Em causa estão as declarações do primeiro-ministro ao defender que os desempregados do turismo – uma das áreas mais atingidas pela crise gerada pela pandemia de covid-19 – possam ser reconvertidos, com a formação necessária, como trabalhadores do setor social. De acordo com António Costa, “muitos dos milhares de pessoas que neste momento estão a perder o emprego no setor do turismo são pessoas que já têm uma formação de base, que já têm uma experiência de cuidado pessoal, de relacionamento pessoal” e, como tal, considera que “são um recurso fundamental para, com formação naturalmente, poderem ser facilmente reconvertidas para continuar a trabalhar com pessoas agora nas instituições em que estão associadas nas IPSS [Instituições Particulares de Solidariedade Social], nas mutualidades, nas misericórdias ou nas cooperativas”.

Um cenário que não só não agrada à confederação do setor como também defende que não corresponde à realidade, “Os trabalhadores do turismo não têm formação de base para prestar cuidados de saúde e higiene a cidadãos em situação de fragilidade ou à população idosa”, acrescentando que “nos últimos anos, fizemos uma forte aposta na formação e qualificação dos nossos profissionais de turismo, que não podemos desvalorizar”.

Para o responsável da confederação, “a prioridade” terá de passar por “garantir que as empresas não encerrem, através de medidas determinantes para a retoma da atividade como o prolongamento das moratórias fiscais e de reembolsos de financiamento para o segundo semestre de 2021, o reforço das linhas de capitalização a fundo perdido para o turismo e o ressurgimento do fundo de turismo de capital de risco”.

Recorde-se que o Governo anunciou investimento de 110 milhões em creches e lares. E no caso dos lares garantiu a contratação de 15 mil até ao final do ano. Queremos criar postos de trabalho socialmente úteis. Temos de fazer em quatro anos o que normalmente faríamos em dez”, disse António Costa. E deu números: “Em poucos meses foram destruídos mais de 100 mil postos de trabalho. Em poucos meses chegámos a ter 800 mil famílias a depender da situação do layoff e só mantinham o emprego porque este estava a ser apoiado por via do Estado e com uma perda de um terço do seu rendimento”, referiu.