Portugal deverá passar a integrar os corredores aéreos do Reino Unido, segundo o jornal britânico The Guardian. Os passageiros vindos de Portugal deixarão assim de estar obrigados a cumprir quarentena no país, um período de 15 dias, e deixarão assim de fazer parte da 'lista negra' do país liderado por Boris Johnson.

Segundo a mesma fonte, o anúncio será feito ainda esta quinta-feira pelo Governo britânico.