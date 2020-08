A Sonae anunciou que formalizou um contrato de compra e venda com o BPI para comprar 7,38% da NOS. O acordo foi divulgado, ontem, através de um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). A Sonae passará a deter 33,45% da operadora de telecomunicações.

Este anúncio chegou depois da Sonaecom anunciar que tinha chegado a acordo com a empresária angolana Isabel do Santos para dissolver a ZOPT, empresa que detém uma participação de 52,15% da operadora de telecomunicações NOS.

A Sonaecom, controlada pela Sonae SGPS – e que detinha 50% do capital social da ZOPT, equanto o restante capital era controlado por Isabel dos Santos –, informou, em comunicado à CMVM, que chegou a acordo com os parceiros da Unitel International Holdings, BV e da Kento Holding Limited, empresas da filha do ex-Presidente de Angola José Eduardo dos Santos, para promover as diligências necessárias para dissolver a ZOPT.

“A NOS deixará de estar sob o controlo conjunto da Sonaecom e da engenheira Isabel dos Santos (enquanto acionista de controlo da Unitel International Holdings, BV e da Kento Holding Limited)”, refere a nota, que acrescenta que “a Sonaecom informa ainda ser sua intenção manter-se como acionista de referência da NOS, SGPS, SA e continuar a assegurar um quadro de estabilidade acionista favorável ao desenvolvimento do seu importante projeto empresarial no setor das telecomunicações”.

Após concretizada a dissolução a estrutura acionista da NOS passará a ser composta pelo grupo Sonae com 33,45%, Isabel dos Santos com 26,075%, MFS Investment Management com 2,14% e Norges Bank com 2,11%.