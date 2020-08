O artista como jovem cão

Desde muito garoto que tive esta desconfiança de que, algum dia, começaria a envelhecer. Agora que já se passaram mais de 50 anos sobre esse estranho palpite, fiquei com a certeza de que tinha razão, por muito ingénuo que fosse. Voltar aos lugares da infância torna-me ainda mais antigo. Sobretudo por que muitos deles deixaram entretanto de existir, tal como eu deixei de existir como era e me tornei aquilo que sou. Na verdade, tudo mudou para pior, especialmente eu. Os franceses chamam aos jornalistas tarimbados chiens écrasés – cães espezinhados, se quiserem. Dylan Thomas, poeta do País de Gales, pegou no livro de James Joyce Retrato do Artista Quando Jovem e escreveu Retrato do Artista Quando Jovem Cão. Toda a sua prosa é de uma poesia magoada: “Um vento cálido soprava de onde fazia mais verão. Uma névoa matinal subia do chão, flutuava entre as árvores e escondia pássaros ruidosos. No nevoeiro e no vento, minhas pedras voavam leves como grãos de saraiva num mundo sem restrições. A manhã passou sem que um só pássaro caísse”.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.