A aposta no hidrogénio verde

A Comissão Europeia lançou, em 9 de julho deste ano, uma comunicação que define um ambicioso plano de transição energética com base no hidrogénio e, em particular, na produção de hidrogénio verde como uma componente da recuperação industrial e da descarbonização na União.

Antes disso, já a Alemanha, principal potência industrial europeia, tinha anunciado, no quadro do seu plano nacional de recuperação, uma aposta forte no desenvolvimento do mercado interno e na promoção de parcerias internacionais para a produção de hidrogénio obtido por eletrólise, com recursos a energias limpas.

Portugal foi pioneiro neste processo ao aprovar, em maio de 2020, a Estratégia Nacional para o Hidrogénio, ancorada no projeto-base de encerramento e transição da Central Termoelétrica de Sines e fortemente interligada com a Estratégia Nacional para a Neutralidade Carbónica e com os objetivos do Plano Nacional Energia Clima, no quadro da Governação da União da Energia.

Como tende a acontecer quando se aposta em tecnologias disruptivas, um conjunto de personalidades bem instaladas no sistema tecnoprodutivo vigente manifestou-se contra. Já tinha sido assim, entre outros casos, quando, em 2010, o Governo de então aprovou a ENE2020, Estratégia Nacional para a Energia e a Sustentabilidade, com foco prioritário nas energias renováveis e na mobilidade limpa, numa perspetiva de inovação e liderança tecnológica e na consolidação de um cluster gerador de riqueza, autonomia, inovação, emprego e maior equilíbrio na balança de pagamentos.

A atitude dos conservadores no plano da inovação tecnológica e da sustentabilidade energética e climática é explicável. Uma disrupção tecnológica baralha, naturalmente, os dados do mercado e da competição. Os vencedores de um ciclo tecnológico podem continuar a dar cartas num novo ciclo, mas para isso é preciso investimento, ambição, ousadia, mentes abertas e vontade de fazer diferente. Que os beneficiários de um contexto tecnológico defendam a sua zona de conforto é uma atitude compreensível, mas não pode nem deve manietar-nos na concretização das apostas de inovação que são necessárias e prementes.

O papel dos críticos e dos seus manifestos deve ser tomado como um incentivo para permitir um permanente escrutínio das medidas e desenvolver as bases técnicas e económicas de demonstração permanente das vantagens numa lógica de custo/benefício, embebida dos valores políticos legitimados e que orientam as tomadas de decisão no plano governamental.

A aposta europeia no hidrogénio e, em particular, no hidrogénio verde como uma das alavancas da reindustrialização verde e competitiva é um sinal positivo de ambição e continuidade da aposta da liderança europeia na transição energética sustentável e no combate às alterações climáticas.

Com as condições privilegiadas que Portugal reúne, designadamente a capacidade de produção de energia eólica e solar, a possibilidade de acesso a fundos para a transição justa e para os projetos de interesse comum, o conhecimento já adquirido pelo sistema científico e industrial e o interesse de investidores privados, seria incompreensível não nos colocarmos na primeira linha desta aposta. Uma aposta a concretizar com cautela, monitorização, avaliação permanente, sem falsas euforias nem medos inconsequentes.

Eurodeputado