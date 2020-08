Moçambique fica muito longe da Bielorrússia

A Europa não aprende com os erros cometidos e prepara-se para entrar numa nova “guerra”.

A Europa não aprende com os erros cometidos e prepara-se para entrar numa nova “guerra”, desta vez com a Bielorrússia, onde um ditador apoiado por Putin se mantém no poder há seis mandatos consecutivos. Que as eleições não devem ter sido justas, parece consensual, se excluirmos o PCP, que continua agarrado ao seu passado estalinista. Mas daí até a Europa querer ingerir num país soberano vai um passo de gigante. Deixem os bielorrussos resolverem os seus problemas e apoiem-nos quando for caso disso. A este propósito, o eurodeputado Paulo Rangel escreveu um artigo muito interessante no Público onde fala na sua experiência no país, bem como do conhecimento que tem do Líbano. Paulo Rangel, e muito bem, questionava a razão para a comunidade internacional, e Portugal em concreto, não estarem a fazer nada sobre os massacres que estão a ocorrer no norte de Moçambique, na região de Cabo Delgado, que já obrigaram mais de 500 mil pessoas a fugirem das suas cabanas, vulgo casas.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.