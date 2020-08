Por estes dias, milhares de siques confluíram para a cidade de Amritsar, na província do Punjab, Índia, para participarem na procissão que ontem marcou o 416.o aniversário da instalação do Guru Granth Sahib no Templo Dourado. Escrito pelo fundador do siquismo, o Guru Granth Sahib é o texto sagrado e imutável dos seguidores desta religião. E recebe um tratamento em conformidade: é colocado sobre uma rica estrutura com baldaquino designada “trono” e não pode ser tocado por mãos impuras. Só pode ser transportado à cabeça e, quando não está a uso, é coberto com requintados tecidos, que o resguardam das poeiras e da sujidade do mundo.

Apesar do sobressalto provocado pela pandemia de covid-19, as multidões que participaram na procissão de ontem não pareciam especialmente preocupadas com o risco de contágio: formando filas indianas compactas ou grupos espontâneos, poucos devotos se preocupavam em tapar a boca e o nariz para se proteger, embora a Índia registe à volta de mil mortos e 60 mil novos infetados a cada dia que passa.

Talvez as palavras do Guru Nanak, o fundador desta religião, tenham alguma responsabilidade nesta atitude relaxada: “Habita em paz na casa do teu próprio ser e o Mensageiro da Morte não conseguirá tocar-te”.

