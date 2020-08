A economia portuguesa continua a recuperar lentamente da crise pandémica. A garantia é dada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), segundo o qual, depois de fortes quedas, a atividade económica começou a recuperar gradualmente em julho. “A informação disponível revela uma contração menos intensa da atividade económica em julho, quando comparada com o mês anterior”, diz o relatório, que refere que o indicador de clima económico aumentou entre maio e julho, após ter atingido em abril o valor mínimo da série. A recuperação foi transversal a todos os setores de atividade, mas foi mais significativa na indústria transformadora.

Os dados não surpreendem os analistas contactados pelo i. Ricardo Evangelista, analista sénior da ActivTrades, lembra que “depois do choque inicial do confinamento, a tendência tem sido para que, progressivamente, a atividade económica recupere. Apesar de a doença ainda não estar controlada, a necessidade de restabelecer uma certa normalidade continua a impor-se. Por outro lado, julho é um mês em que muitas pessoas estão de férias e isso também terá contribuído para uma melhoria no setor do alojamento e restauração, um dos mais significativos dentro do âmbito da economia portuguesa”.

Também Francisco Alves, analista da corretora Infinox, garante que já era algo esperado. “Vemos a situação do coronavírus cada vez mais controlada, dando algum espaço para a economia respirar e poder recuperar o terreno perdido”.

Entre os setores, a indústria transformadora é a que mais se destaca na recuperação económica. “O indicador de confiança da indústria transformadora aumentou entre junho e julho, recuperando parcialmente das diminuições observadas nos quatro meses anteriores, que resultaram no mínimo histórico da série atingido em maio”, explica o INE. Mas não é caso isolado. O setor da construção e obras públicas também recuperou, refletindo “o significativo contributo positivo de ambas as componentes, apreciações sobre a carteira de encomendas e perspetivas de emprego”. No comércio houve um aumento “expressivo” das opiniões sobre o volume de vendas, interrompendo as perspetivas negras que marcavam o indicador desde abril.

Já no caso dos serviços, “o comportamento do indicador no último mês resultou do contributo positivo de todas as componentes, perspetivas sobre a evolução da procura, opiniões sobre a atividade da empresa e apreciações sobre a evolução da carteira de encomendas”.

Segunda vaga pode ameaçar Em relação às perspetivas dos próximos meses, Francisco Alves admite que espera, naturalmente, resultados progressivamente mais positivos, mas lembra que tudo depende da possibilidade de uma segunda vaga. “No pior cenário, poderá levar a economia global para níveis mais abaixo do que chegou no pico da pandemia”, revela ao i.

Também pouco otimista está Ricardo Evangelista ao afirmar que será de esperar uma continuação da recuperação, em que mês após mês se registem melhorias. Mas deixa um alerta: “A análise homóloga face aos mesmos períodos de 2019 deverá continuar também a dar mostras de uma quebra generalizada, já que a recuperação se prevê lenta”. Mas lembra que não é tempo de suspirar de alívio. “A contração económica foi muito forte no segundo trimestre e espera-se que, em 2020, a quebra venha a ser de cerca de, pelo menos, 7% face ao ano anterior”, diz, acrescentando que “é natural que, com o retomar da atividade económica, os números continuem a melhorar relativamente aos meses mais duros de abril e maio. No entanto, continuar-se-á também a registar uma quebra face aos períodos homólogos do ano anterior”.

Gonçalo Caeiro, da XTB, admite, no entanto, que este trimestre vai ter um impacto muito significativo na balança comercial no país. O comércio e os serviços equivalem a 74,8% do PIB português e, com a retoma da economia e com o país num período de férias, espera-se uma recuperação também no setor das PME. Por isso, considera que “iremos ter um período de retoma lenta e para minimizar o impacto da pandemia”. E vai mais longe: “Este trimestre é crucial para a recuperação. Tudo depende da confiança e do consumo interno. É fundamental que as empresas retomem a atividade na sua totalidade e que as pessoas recuperem os seus postos de trabalho. Acreditamos que este trimestre irá atenuar as previsões que se faziam no primeiro trimestre do ano”.

Mais otimista está Francisco Alves ao afirmar: “Podemos dizer que o pior já passou”. Mas reconhece que “os portugueses não podem esquecer que as medidas de prevenção devem continuar a ser cumpridas de forma irrepreensível”. Ainda assim, acredita que, mantendo-se o padrão, Portugal poderá superar uma possível grande queda, evitando uma maior deterioração em termos económicos.