A PSP deteve, na segunda-feira, quatro suspeitos de agressão e furtos a três jovens em Mirandela, distrito de Bragança.

Segundo a mesma fonte, o Tribunal de Mirandela decretou prisão preventiva para os quatro suspeitos, com idades entre os 17 e os 27 anos, de agressão e furto a três jovens.

"Os factos remontam à madrugada de segunda-feira, quando os quatro suspeitos abordaram as vítimas, cerca das 03:00, junto ao Parque do Império, em Mirandela, no intuito de se apoderarem das guitarras que transportavam", explicou fonte da PSP à agência Lusa, acrescentando que uma das vítimas é natural e residente em Mirandela. Segundo a mesma fonte, essa vítima "foi barbaramente agredida pelos suspeitos enquanto fugia, vindo a sofrer lesões graves ao nível da cabeça".

"A vítima no momento encontra-se hospitalizada e livre de perigo, havendo, contudo, risco de lesões permanentes", explicou.

O Tribunal de Mirandela decretou prisão preventiva para os quatro suspeitos, que têm idades compreendidas entre os 17 e os 27 anos, e que são, segundo aquela instância, "reincidentes em ilícitos criminais", motivo pelo qual foi enviada para o local "uma força policial para potenciar a interceção dos envolvidos no roubo e agressões".

Os suspeitos foram detidos "por via da emissão de mandado de detenção fora de flagrante delito emitido por autoridade de polícia criminal".