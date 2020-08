António Costa anunciou, esta quarta-feira, o investimento de 110 milhões de euros em creches, serviços de apoio domiciliário, centros de dia, lares de idosos e na rede de respostas residenciais e de centros de atividades ocupacionais, numa altura em que o país enfrenta uma crise provocada pelo aparecimento do novo coronavírus.

O programa PARES é um apoio financeiro destinado ao reforço dos Serviços Sociais e da Saúde, que poderá ser aplicado em obras de construção de raiz, de ampliação, de remodelação, por exemplo. "O país sabe que o covid, para além do grande drama sanitário, tem um custo económico e social absolutamente brutal", destacou o primeiro-ministro, António Costa, durante a cerimónia que contou com a presença da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

O programa de reforço de recursos humanos em lares vai contratar mais 15 mil trabalhadores até ao final do ano, anunciou o Governo, "Queremos criar postos de trabalho socialmente úteis. Temos de fazer em quatro anos, o que normalmente faríamos em dez", disse António Costa.