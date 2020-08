O número de óbitos relacionados com a covid-19 no Lar de São José, no Barreiro, subiu, esta quarta-feira, para quatro. De acordo com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), "o óbito aconteceu na madrugada de hoje".

O surto, detetado no início do mês, contabilizou 52 casos positivos, entre os quais 38 são residentes e 14 são funcionários da instituição.

Dos pacientes infetados, um funcionário já recuperou da doença. Os outros três óbitos dizem respeito a utentes do lar, tendo ocorrido na semana passada.

Há cinco utentes internados e 29 permanecem no lar.