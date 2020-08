Nas últimas 24 horas, foram registados mais 3.715 casos do novo coronavírus em Espanha, o valor mais alto desde o fim de junho, quando as medidas de confinamento começaram a ser avaliadas. Desde o início da pandemia, já foram infetadas 370.867 pessoas.

Foram ainda confirmadas mais 127 vítimas mortais relacionadas com a covid-19 no país. No total, 28.797 pessoas morreram infetadas com o novo coronavírus.