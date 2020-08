O suspeito de ter matado um homem, vitima de mutilação, e de ferir uma mulher, em Ponte de Lima, ter-se-á atirado da ponte de Rande sobre a ria de Vigo, em Pontevedra, Espanha.

Segundo o jornal Voz de Galicia, o corpo do homem, ex-marido da mulher, foi encontrado pela Guardia Civil espanhola, depois de um helicópetro sobrevoar a região. O carro do suspeito, de 50 anos, estava estacionado junto da ponte, durante as primeiras horas da manhã.

O homem já era procurado pela Polícia Judiciária depois de a ex-mulher o ter identificado como principal suspeito do crime.

O casal vivia em Vigo, mas encontrava-se de férias, em Portugal, há cerca de três semanas.

De acordo com a GNR, o homem que morreu "foi mutilado nos genitais” e a mulher “foi encontrada amarrada, com cabos elétricos, com as mãos atrás das costas" e "conduzida ao hospital para receber assistência médica”.