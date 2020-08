São flores, belas, vistosas e extremamente sedutoras.

As flores de hibisco são da família da malva e existem centenas de espécies diferentes, embora as que mais se veem por aí sejam as vermelhas, e estas são ricas em antioxidantes e vitaminas, e são utilizadas na medicina tradicional pelas suas propriedades revigorantes e depurativas, já reconhecidas. São também usadas na cosmética.

São diversas as propriedades medicinais do hibisco, dependendo da cultura que o usa.

Na medicina aiurvédica, as raízes desta planta podem ser usadas para aliviar certas doenças, incluindo a tosse. Os antigos faraós egípcios também bebiam chá de hibisco e, no Irão, é conhecido como “chá azedo” e é uma bebida deliciosa que pode ser servida quente ou fria.

Eu adoro o sabor acre e a cor, que é de encher os olhos, e como é tudo de bom faz parte das temporadas de verão pelos seus benefícios para esta estação e de acordo com os entendidos na matéria:

- Ajuda a emagrecer porque é um ótimo diurético e também ajuda a queimar gordura;

- Para combater as doenças do fígado – desintoxica porque impulsiona o funcionamento deste órgão;

- Ajuda a combater gripes, por ter ação antioxidante que fortalece o sistema imunitário;

- Retarda o envelhecimento da pele porque é rico em antioxidantes;

- Ajuda no controlo da pressão arterial.

Bem, e porque queremos tudo de bom, aqui fica um excelente aliado.

Hibiscos Blossom

Ingredientes

3 colheres de flores de hibisco

1,5 l de água a ferver

1 pedaço de gengibre laminado

3 colheres de sopa de mel natural

1 toranja para servir (opcional)

Método

Prepare a infusão de hibisco com 1 l de água quente ou de acordo com indicação.

Utilize 500 ml de água para o gengibre e o mel, e deixe no mínimo 10 minutos. Este preparado pode durar até 1 semana no frio.

Misture a infusão com o gengibre e o mel. Leve consigo para onde for, deixe absorver uns raios de sol e retire o melhor deste preparado.