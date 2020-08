A taxa de inflação na Zona Euro aumentou de 0,3% em junho para 0,4% em julho, divulgou esta quarta-feira o Eurostat. O gabinete estatístico europeu indica, porém, que apesar desta aceleração, a inflação segue ainda muito abaixo dos 1% registados no mesmo mês de 2019.

A contribuir para este aumento ligeiro no crescimento dos preços estiveram sobretudo os serviços e os bens industriais não energéticos, seguidos pelos alimentos, álcool e tabaco.

Entre os 27 Estados-membros da União Europeia, a taxa de inflação passou de 0,8% em junho para 0,9% em julho, também bem abaixo dos 1,4% registados em julho do ano passado.

De acordo com os números do Eurostat, Portugal registou uma inflação negativa de -0,1%. As taxas de inflação mais elevadas foram registadas na Hungria (3,9%), Polónia (3,7%) e República Checa (3,6%) e as mais baixas foram verificadas na Grécia (-2,1%), Chipre (-2%) e Estónia (-1,3%).