Um homem causou, propositadamente, vários acidentes numa autoestrada que atravessa a cidade de Berlim, na Alemanha, esta quarta-feira.

No total, seis pessoas ficaram feridas, três em estado grave.

As autoridades suspeitam de um possível ataque com motivações islâmicas

Segundo os meios locais, o suspeito, um iraquiano, de 30 anos, terá gritado "Allahu Akbar" ("Alá é grande"), depois de sair do carro na sequência de uma colisão. De seguida colocou uma caixa de metal no tejadilho do carro e disse para ninguém se aproximar: "Ninguém chegue mais perto, senão todos vão morrer."

Após uma radiografia à caixa de metal, os técnicos forenses não encontraram nada suspeito e a polícia revelou que não foram encontrados quaisquer vestígios de explosivos no veículo.

Durante a tarde, as autoridades alemãs deverão adiantar mais pormenores sobre a investigação.