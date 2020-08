O Lima sem metafísica

A última camioneta que saía de Aveiro para Águeda esperava pelo Regional do Porto. De cada vez que caía uma catenária, eu esperava horas nos arredores da estação dos caminhos-de-ferro, ainda assim, o único lugar com alguma vida nas madrugadas daquele tempo. A carreira era a mesma do Vale do Vouga mas por estrada: Azurva, Eixo, Eirol, Travassô, Óis da Ribeira, Oronhe, Casal d’Álvaro e tudo e tudo. Havia sempre um ambiente soturno. Éramos poucos, os passageiros, e com pressa de chegar a casa. Às vezes vinha também o Lima sem metafísica, tal e qual o Esteves da Tabacaria. O Lima era essencialmente prático, mas gostava de falar contra Deus. Berrava lá do seu lugar: “Se Deus existe, porque é que há horror na Guiné-Bissau? Não me dizem?” Ninguém lhe respondia, mas ele também não precisava porque falava sozinho.

